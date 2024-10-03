Дело 11 журналистов. Заседание отложили на 10 октября

Заседание по делу 11 бывших и действующих сотрудников издания Temirov Live отложили на 10 октября.

Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурсултан Жаныбеков.

По его словам, с последним словом осталось выступить Сапару Акунбекову, Тыныстану Асыпбек уулу и Махабат Тажибек кызы.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Позже большинство задержанных суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.

Четверо журналистов находятся за решеткой уже больше полугода.

Всего в деле 13 фигурантов. Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» призывов к беспорядкам, а остальным журналистам, включая расследователя Болота Темирова и журналиста Улана Нурманбетова, предъявили обвинения в «пособничестве» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.