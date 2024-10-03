Государству вернули ЦО «Лагуна Сити» на Иссык-Куле стоимостью $5 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансированию деятельности ОПГ К.Асанбека, на баланс государства передана часть имущественного комплекса ЦО «Лагуна Сити», в том числе коттеджи, банно-оздоровительная сауна, кафе-рестораны, административные здания и тд. предварительной оценочной стоимостью 5 млн. долларов США.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие оперативные мероприятия, направленные на выявление имущества, добытых преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.