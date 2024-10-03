ВОЗ сообщила о риске мировой эпидемии неизлечимой Марбургской лихорадки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о высоком риске возникновения новой эпидемии.

На этот раз речь идет о вирусе Марбург, который вызывает геморрагическую лихорадку и является родственным вируса Эбола.

Минздрав Руанды подтвердил первую вспышку заболевания в стране после выявления случаев в семи из 30 округов.

Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали.

В ВОЗ уточнили, что Марбургская лихорадка передается при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь. В начале заболевания клинический диагноз MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадочных заболеваний из-за сходства клинических симптомов: лихорадки, боли в горле, сыпи, боли в животе, крови из носа, а в тяжелых случаях возможно кровотечение из глаз.

В настоящее время не существует лечения или вакцины против этого заболевания. Вот почему людям с симптомами, подобными Марбургу, важно как можно раньше обратиться за поддерживающим лечением, которое может улучшить выживаемость пациентов. ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.

Источник: kaktus.media