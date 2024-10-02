В Бишкеке стартовал конкурс "Лучший учитель года". Победитель получит квартиру в Бишкеке

Конкурс продлится до 5 октября

Вчера, 1 октября, в Бишкеке стартовал республиканский конкурс "Лучший учитель года" и "Лучший воспитатель года"

.Выступая на церемонии открытия мероприятия, замминистра образования Муратбек Касымалиев отметил, что учителя вносят неоценимый вклад в развитие страны. И государство, справедливо оценивая роль учителя, старается создать лучшие условия для педагогов.

"Учитель – самая будничная, но благородная, сложная и ответственная профессия. Мы понимаем, что вы становитесь частью каждой семьи. Сегодня нет ни одного гражданина без образования. Конечно, общество изменилось, развиваются наука и технологии. Но никакие инновации не заменят таланта, добра и творчества учителя", - сказал Касымалиев.

Конкурс продлится до 5 октября. Как отметили в МОиН, это первый профессиональный конкурс с большим призом и масштабным участием педагогов. Учитель, занявший первое место, получит ключ от квартиры в Бишкеке.

Мероприятие проводится в рамках празднования 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области и национальной системы образования.

Источник: kaktus.media