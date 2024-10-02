В селе Ленинском пропала 17-летняя девушка

17-летняя Анель Таалайбекова вышла из дома и не вернулась

В селе Ленинском Чуйской области без вести пропала 17-летняя Анель Таалайбекова, сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел Чуйской области.

1 октября в ОВД Аламединского района обратились граждане с просьбой помочь в поисках несовершеннолетней дочери. По их данным, 17-летняя Анель Таалайбекова вышла из дома 30 сентября примерно в 22.00 и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно по сей день.

Приметы: рост 170-174 сантиметра, волосы коричневые до плеч, глаза карие, нос прямой. Была одета в толстовку белого цвета, жилет черного цвета, черные брюки, на ногах черно-белые ботасы «Джордан». На животе с правой стороны есть шрам в 5-6 сантиметров.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Анель Таалайбековой, сообщить по номерам: 0312363527, 0312363523, 0990855055, 0701059585 или по короткому номеру 102.