Возвращен в государственную собственность «Каиндинский хлебоприемный пункт» в Панфиловском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

ГКНБ КР возвращен в государственную собственность «Каиндинский хлебоприемный пункт» в Панфиловском районе Чуйской области, который ранее был приватизирован частным лицом.

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что ранее ответработниками Чуйского областного фонда государственного имущества был передан в частную собственность «Каиндинский хлебоприемный пункт» с территорией, постройками и сооружениями общей площадью 3,4 га, который позднее перепродан третьим лицам.

В ходе проверки владелец добровольно передал объект оценочной стоимостью 650 млн. 082 тыс.сомов на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.