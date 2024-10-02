Минздрав поздравил выдающихся врачей Мамбета Мамакеева и Миталипа Мамытова

А.Бейшеналиев: Мамбет Мамакеев и Миталип Мамытов являются настоящими легендами кыргызской медицины

Накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поздравил с 97-летием выдающегося хирурга, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Национальной академии наук, Героя Кыргызской Республики Мамбета Мамакеева. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Кроме того, глава ведомства поздравил с Днем пожилых людей и другого великого ученого и врача — академика Миталипа Мамытова, подчеркнув их заслуги и значимость их вклада в развитие медицины и науки в Кыргызстане.

Министр отметил, что Мамбет Мамакеев и Миталип Мамытов являются настоящими легендами кыргызской медицины, внесшими огромный вклад в развитие хирургии, нейрохирургии и медицинской науки в стране.

«Ваш профессионализм, самоотверженность и многолетняя преданность делу спасения жизней остаются примером для нынешних и будущих поколений врачей. Мы гордимся, что в Кыргызстане есть такие выдающиеся врачи и ученые, как вы», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр пожелал светилам крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил глубокую благодарность за их многолетний труд на благо народа Кыргызстана.

Источник: 24.kg