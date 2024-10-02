Генпрокуратура: Государству вернули незаконно приватизированный кинотеатр

Генпрокуратура: Стоимостью 25 млн 322 тыс. сомов вместе с земельным участком

По итогам проверки, проведенной прокуратурой Токмока, на баланс государства вернули здание кинотеатра "Восток" в этом городе стоимостью 25 млн 322 тыс. сомов вместе с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в 2004 году Чуй-Бишкек-Таласское территориальное управление Государственного комитета по привлечению прямых инвестиций заключило с победителем инвестиционного конкурса Н. М. договор о приватизации здания кинотеатра "Восток" путем продажи за 340 тыс. сомов.

"Постановлением мэрии Токмока от 2006 года вышеуказанному лицу дополнительно под реконструкцию существующего объекта в частную собственность был предоставлен земельный участок площадью 3 206 кв. м, - говорится в сообщении. - Однако собственник Н. М., нарушая условия инвестиционного договора, не привлек инвесторов и не использовал здание кинотеатра по целевому назначению, как это было отмечено в предварительном бизнес-плане". Сообщается, что в итоге Н. М., не исполнив свои обязательства по договору купли-продажи, продал здание кинотеатра некой гражданке М. А.

По результатам совместной проверки, проведенной прокуратурой Токмока и токмокским городским отделом ГКНБ, в мэрию внесли акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого здание кинотеатра "Восток" вместе с земельным участком передали на баланс управления муниципальной собственности города.

Источник: kaktus.media