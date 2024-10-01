Глава Минэнерго считает, что зимой в Бишкеке смога не будет

Министр энергетики Таалайбек Ибраев считает, что в Бишкеке зимой не будет смога.

Об этом он сказал 1 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

По его словам, увеличиваются объемы газификации граждан, с турецкими инвесторами подписано инвестсоглашение по ТЭЦ-2, котельная сельмашзавода тоже будет на газе. Кроме того, на ТЭЦ ведется реконструкция, в следующем году будет введена газовая котельная на 95 МВт.

"В этом году смога не будет, я думаю. В городе ездят автобусы, бусов на дизтопливе уже нет. К тому же на ТЭЦ будут обновлены все фильтры", - добавил министр.

Источник: kaktus.media