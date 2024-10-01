Марк Рютте официально стал новым главой НАТО

Об этом пишет Reuters.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября.

Официальная церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе, где уходящий глава НАТО Йенс Столтенберг передал Марку Рютте символический молоток.

Марк Рютте, который в июле 2023 года ушел с поста премьер-министра Нидерландов и объявил о завершении политической карьеры, уже в октябре неожиданно решил побороться за пост генсека НАТО.

За более чем 13 лет работы на посту премьер-министра Нидерландов он успел завоевать поддержку многих европейских лидеров и получить одобрение президента США Джо Байдена.

В новой роли Марку Рютте предстоит объединить 32 страны НАТО и справляться с непростыми задачами, включая укрепление альянса на фоне продолжающихся конфликтов.

Его умение находить компромиссы, накопленный опыт и репутация антикризисного менеджера помогут в решении сложных вопросов и поиске консенсуса между государствами НАТО, считают эксперты.

Источник: 24.kg