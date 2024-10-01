ТЭЦ Бишкека полностью перейдет на местный уголь

В течение трех лет Кыргызстан полностью откажется от казахстанского угля для ТЭЦ Бишкека.

Об этом сегодня, 1 октября, в эфире "Биринчи радио" сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, в настоящее время на ТЭЦ имеется запас угля в количестве 200 тыс. тонн. Министр отметил, что в ближайшие годы столичная ТЭЦ полностью перейдет на отечественный уголь, добываемый в Мин-Куше.

"У нас есть планы отказаться от казахстанского угля в течение трех лет. У нас есть месторождение Агулак в Мин-Куше, куда мы привлекли инвестора. Сегодня у нас на складах имеются 200 тыс. тонн отечественного угля. Его калорийность превышает 5,5, опытное сжигание это подтвердило. Этот уголь мы сейчас топим на ТЭЦ. Если в прошлом году мы покупали у соседей до 550 тыс. тонн угля, то в этом году импорт сократили до 180 тыс. за счет добычи отечественного угля. В этому году впервые мы стали использовать местный уголь, в следующем году импорт будет еще сокращен, а через год, можно сказать, на ТЭЦ вообще не будет импортного угля", - сказал министр.

По словам Ибраева, качество и калорийность угля из Агулака выше, чем у казахстанского.

Что касается загрязнения воздуха в столице, то, по словам министра, смог создавали другие источники выбросов, например, сжигание резины и мусора в банях Бишкека. Министр отметил, что влияние ТЭЦ на загрязнение воздуха может составить не больше 10%, но после совершенствования системы фильтров оно значительно сократится.

Ранее в ГП "Кыргызкомур" сообщали, что участок "Агулак" был законсервирован в 1989 году и никак не связан с ураном, который добывался в Мин-Куше в советские годы.

Источник: kaktus.media