Ремонт на ТЭЦ Бишкека завершат в ноябре — Таалайбек Ибраев

Т.Ибраев: За семь лет там не проводили ремонт.

Ремонт на ТЭЦ Бишкека завершат в ноябре. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Он отметил, что горожане опасаются повторения аварии на станции.

«На капитальный ремонт ТЭЦ столицы из бюджета выделены деньги. Ремонтируют агрегаты № 3 и 4, которые построила китайская компания. За семь лет там не проводили ремонт. По проекту электрическая мощность составляла 300 мегаватт, за время эксплуатации она снизилась до 200 мегаватт. Сейчас завершаем ремонт 3-го агрегата и сделаем растопку котла. До ноября закончим ремонт 4-го агрегата», — сказал Таалайбек Ибраев.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.

Источник: 24.kg