ГКНБ: Возвращен в государственную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс «Аю»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР возвращен в государственную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс «Аю», ранее находившийся на балансе структурного подразделения холдинга «Аю», общей земельной площадью 2223.45 кв.м., рыночной стоимостью 267 млн. 639 тыс. сомов.

Отмечается, что на месте комплекса ранее находился бассейн, который в последствии в 2010 году был реконструирован под оздоровительный центр.

В результате проведенных работ учредителями холдинга «Аю» указанный объект добровольно передан на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.