Президент открыл фармацевтический завод в Чуйской области

С.Жапаров: Завод будет производить 18 миллионов литров инфузионных растворов, 57 миллионов инъекционных ампул и 31 миллион флаконов глазных капель в год.

Президент КР Садыр Жапаров, сегодня, 30 сентября, в ходе рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в церемонии открытия завода по производству инфузионных растворов, инъекций в ампулах и глазных капель «Биовит» в Сокулукском районе Чуйской области.

Приветствуя трудовой коллектив предприятия «Биовит» и участников мероприятия, президент с гордостью отметил, что это не просто открытие очередного предприятия, а решительный шаг, который обеспечит доступ к качественным и современным лекарствам для граждан, страдающих определенными заболеваниями, уменьшит зависимость от импорта и поспособствует развитию отечественной промышленности.

Отмечается, что на территории действующего фармацевтического завода ОсОО «Биовит» с 2019 года спроектирован и построен новый завод по производству высококачественных инфузионных растворов, инъекций в ампулах и глазных капель, соответствующий GMP стандарту.

Площадь нового фармацевтического завода составляет 4500 м2, где подключена вентиляционная система производства, получено основное оборудование и оснащены все склады согласно международным стандартам.

Садыр Жапаров подчеркнул, что, поскольку речь идет о заботе здоровья граждан, завод оснащен современным оборудованием из Италии, Германии, Южной Кореи и других ведущих стран. Он отметил, что вопрос обеспечения высокого уровня качества и безопасности лекарственных средств был приоритетным.

Данный проект реализован за счет собственных средств предприятия и кредитной линии Российско-Кыргызского фонда развития.

Глава государства напомнил о том, что буквально на днях, в г.Ош, также был открыт завод по изготовлению шприцов для инсулина и как только он запустился, был получен заказ на сотни миллионов штук шприцов на экспорт. Обозначено, что ранее, страна нуждалась в импорте таких шприцов.

Садыр Жапаров выразил надежду на то, что объем продукции завода “Биовит” полностью обеспечит потребности страны и будет также направлен на экспорт. По предварительным расчетам, завод будет производить 18 миллионов литров инфузионных растворов, 57 миллионов инъекционных ампул и 31 миллион флаконов глазных капель в год. Он акцентировал внимание участников мероприятия на то, что с каждым новым предприятием создаются рабочие места и с запуском этого завода будет создано около 100 новых рабочих мест.

Обращаясь к участникам мероприятия, Президент подчеркнул, что забота о здоровье населения Кыргызстана является приоритетом государственной политики, в связи с чем строительство такого завода — это прямой вклад в реализацию государственной политики.

Глава государства отметил, что цены на лекарства уменьшатся и выразил уверенность в том, что в современную эпоху, когда количество заболеваний растет, строительство такого предприятия обеспечит доступность лекарств для населения.

Выступая перед собравшимися, он подчеркнул, что открытие этого предприятия — это не только технологический и производственный триумф, но и пример того, как государственные структуры и бизнес могут объединяться для реализации проектов в интересах народа.

После церемонии открытия президент Садыр Жапаров ознакомился с процессом производства лекарственных стредств, лабораторией контроля качества, складскими помещениями для хранения готовой продукции и сырья, а также с участками упаковки и стерилизации.

Источник: Кабар