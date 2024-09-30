ГКНБ задержал старшего инспектора ГНС за вымогательство $10 тыс.

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в системе ГНС при Министерстве Финансов Кыргызской Республики, 29 сентября с.г. с поличным задержан старший инспектор ГНС при МФ КР «К.С.А.»

Установлено, что «К.С.А.» фиктивно завысил результаты налоговой проверки в отношении субъекта предпринимательства ОсОО «Л.Н.» (зарегистрированного в г. Ош), и для снижения уплаты налоговых обязательств вымогал у «К.С.А.» денежные средства в размере 10 000 тысячи долларов США.

В рамках уголовного дела старший инспектор ГНС при МФ КР «К.С.А.» задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по г. Ош и Ошской области для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.

Кроме этого, нами продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление причастных к уголовному делу ответственных сотрудников ГНС при МФ КР.