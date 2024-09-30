ГКНБ КР: Государству добровольно вернули Раззаковский городской автовокзал на сумму более 76 млн. сомов.

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

ГКНБ КР проводятся соответствующие мероприятия по возврату государству незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на территории страны.

Так, в результате соответствующих работ акционеры ОсОО «Лейлек-Автобекет» 17 сентября 2024 года добровольно передали на баланс УМС мэрии г.Раззаков Лейлекского района городской автовокзал с земельным участком 0,51 га, рыночной стоимостью 76 млн. 500 тыс. сомов, расположенный по адресу: ул.Дадасьян, 47Б.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются работы по возврату незаконно приватизированных государственных объектов.