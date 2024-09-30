Минобразования предлагает вдвое повысить зарплаты техперсонала в школах

Министерство образования и науки просит Министерство финансов повысить заработные платы технического персонала в школах в 2 раза.
Об этом 30 сентября на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил первый заместитель главы Минобразования Бекжан Супаналиев.
По его словам, в настоящее время зарплата техперсонала варьируется от 5,6 тыс. до 11 тыс. сомов.
"Мы попросили Минфин повысить зарплаты на 100%. Вопрос рассматривается", - добавил замминистра.
Депутат Марат Мураталиев попросил повысить зарплаты медсестер, работающих в образовательных учреждениях. Заместитель Минфина Жибек Дуйшеева напомнила, что зарплаты медиков с 1 сентября повышены на 10, 20, 50%.
Источник: kaktus.media