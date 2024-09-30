Завтра на севере Бишкека не будет холодной воды

ПЭУ «Бишкекводоканал» планирует ремонтные работы на водозаборе «Северный» и городских водопроводных сетях.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, 1 октября с 9.00 до 2.00 прекратят подачу воды в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Елебесова, Бельской, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК и улицей Саадаева.

Воды не будет в жилых массивах «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам- Алик».

«Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.