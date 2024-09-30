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Прогноз погоды в Бишкеке на неделю, с 30 сентября

30 сентября, понедельник

Ночью +5...+7 °C, без осадков.

Днем +22...+24 °C, без осадков.

1 октября, вторник

Ночью +7...+9 °C, без осадков.

Днем +22...+24 °C, без осадков.

2 октября, среда

Ночью +8...+10 °C, без осадков.

Днем +21...+23 °Cдождь.

3 октября, четверг

Ночью +10...+12 °C, дождь.

Днем +21...+23 °Cвозможен дождь.

4 октября, пятница

Ночью +10...+12 °C, без осадков.

Днем +21...+23 °C, без осадков.

5 октября, суббота

Ночью +10...+12 °C, без осадков.

Днем +21...+23 °C, без осадков.

6 октября, воскресенье

Ночью +10...+12 °C, без осадков.

Днем +18...+20 °Cдождь.

Ветер западный 4-9 м/с.

 

           