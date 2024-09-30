Прогноз погоды в Бишкеке на неделю, с 30 сентября

30 сентября, понедельник
Ночью +5...+7 °C, без осадков.
Днем +22...+24 °C, без осадков.
1 октября, вторник
Ночью +7...+9 °C, без осадков.
Днем +22...+24 °C, без осадков.
2 октября, среда
Ночью +8...+10 °C, без осадков.
Днем +21...+23 °C, дождь.
3 октября, четверг
Ночью +10...+12 °C, дождь.
Днем +21...+23 °C, возможен дождь.
4 октября, пятница
Ночью +10...+12 °C, без осадков.
Днем +21...+23 °C, без осадков.
5 октября, суббота
Ночью +10...+12 °C, без осадков.
Днем +21...+23 °C, без осадков.
6 октября, воскресенье
Ночью +10...+12 °C, без осадков.
Днем +18...+20 °C, дождь.
Ветер западный 4-9 м/с.