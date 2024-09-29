Глава кабмина принял участие в открытии ОсОО «Железнодорожная компания «КНР-КР-РУз»

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в открытии ОсОО "Железнодорожная компания "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" в Бишкеке.

В своем выступлении глава кабмина поздравил делегацию Китайской Народной Республики с 75-летием образования Китая и подчеркнул значимость железной дороги для всего центральноазиатского региона.

«Мы очень высоко оцениваем этот проект и называем его строительством века. Это выведет экономическое взаимодействие Китая и стран Центральной Азии на качественно новый уровень", - сказал он.

По его словам, реализация проекта будет способствовать углублению торгово-экономического сотрудничества всего региона, особенно Кыргызстана, Китая и Узбекистана.

Глава кабмина также вспомнил слова великого политика Дэн Сяопина «будь то шелковый путь или железный путь, если он способствует развитию экономики наших стран, то он хороший путь».

Он выразил уверенность, что строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» станет частью Великого Шелкового пути.

«Чтобы дойти до этого исторического события, была проделана большая и плодотворная работа. Но стоит отметить, что это только первый шаг в полноценной реализации проекта, перед нами стоят большие задачи. В то же время, опираясь на богатый опыт наших коллег из Китая и Узбекистана, мы можем с уверенностью сказать, что завершим эту работу качественно и в срок»,- сказал Акылбек Жапаров.

В открытии ОсОО "Железнодорожная компания "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" приняли участие посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвень, заместитель директора департамента по использованию иностранного капитала и предоставлению инвестиций за рубежом Государственного комитета по развитию и реформе КНР, глава делегации КНР Чжан Цзянхуа, министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, генеральный директор компании "Чайна рейлвей интернешнл" Чжоу Син и другие.

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