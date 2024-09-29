Президент Садыр Жапаров принял участие в открытии стадиона «Нефтчи» в г. Кочкор-Ата Джалал-Абадской области

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 28 сентября, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в открытии стадиона «Нефтчи» в г. Кочкор-Ата после его полной реконструкции.

Спортивный комплекс находится на балансе открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз». На стадионе базируется профессиональная футбольная команда «Нефтчи», а также академия, в которой обучается более 100 молодых футболистов. Кроме того, у «Нефтчи» есть три детские команды разных возрастов, которые регулярно принимают участие в чемпионате республики по футболу.

Выступая на открытии стадиона, Глава государства отметил, что сегодня «Кыргызнефтегаз» — это единственное предприятие, которое занимается комплексом действий, включающим геологоразведку, переработку и продажу нефтепродуктов, а также бурение скважин на месторождениях. Компания вносит значительный вклад в обеспечение города Кочкор-Ата питьевой водой и газом, а также в ремонт основного городского стадиона, благоустройство парков и других культурных и общественных мест.

Президент подчеркнул, что акционерное общество успешно проводит работы по вводу в эксплуатацию новых скважин. Ведётся тесное сотрудничество с иностранными инвестиционными компаниями, что позволило увеличить объёмы добычи нефти и газа, а также наблюдается существенный рост экономических и финансовых показателей предприятия.

Садыр Жапаров добавил, что ежегодное обновление материально-технической базы также способствует росту объёмов добычи нефти и газа. За последние три года было приобретено 90 единиц специальной и автотехники на общую сумму 575,9 млн сомов. Таким образом, «Кыргызнефтегаз» добился значительных успехов за последние годы. Компания не только стабильно снабжает страну энергоресурсами, но и активно инвестирует в модернизацию производства.

Президент констатировал, что сегодняшний запуск новых проектов по модернизации нефтеперерабатывающего завода в Джалал-Абаде является доказательством стабильного развития этой отрасли. Это открывает новую страницу в истории «Кыргызнефтегаза». Модернизация завода в Джалал-Абаде — это не просто техническое обновление, но и стратегический шаг, направленный на укрепление экономической безопасности страны. Этот проект позволит производить экологически чистые виды топлива, повысит конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке и создаст новые рабочие места.

Как подчеркнул Глава государства, «Кыргызнефтегаз» активно поддерживает спортсменов, особенно футболистов, создал профессиональную футбольную команду и даже организовал академию для подготовки молодых футболистов.

Садыр Жапаров напомнил, что во время одной из своих рабочих поездок в Джалал-Абадскую область поручил привести стадион «Нефтчи», который находится на балансе «Кыргызнефтегаза», в соответствие с международными стандартами. Стадион был построен в 1962 году и не соответствовал международным требованиям.

В своей речи Президент выразил уверенность, что, тренируясь на футбольном поле международного уровня, команда «Нефтчи» достигнет новых высот, и пожелал спортсменам удачи.

Отмечая достижения, которыми гордится наш народ, Президент выразил благодарность ветеранам отрасли за неустанный труд и преданность делу, подчеркнув, что опыт и знания ветеранов внесли значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности страны и создали условия для того, чтобы молодое поколение специалистов могло продолжить начатое дело.

Глава государства выразил твёрдую веру в светлое будущее нефтегазовой отрасли Кыргызстана, подчеркнув, что модернизация производства, внедрение новых технологий и изучение новых месторождений создают отличные возможности для повышения уровня жизни нашего народа.

Садыр Жапаров призвал всех работников нефтегазовой отрасли мыслить по-новому и повышать свою профессиональную квалификацию, поскольку современность требует от нас постоянного поиска, обогащения знаний и умения смотреть в будущее.

В завершение своей речи Президент Садыр Жапаров отметил, что, только работая вместе, стремясь к одной цели — построению нового Кыргызстана, можно добиться успехов в улучшении благосостояния народа и развитии экономики нашей страны.