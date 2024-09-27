Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление Мелиса Аспекова про $3 миллиона

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление Мелиса Аспекова про $3 миллиона.

Напомним, Мелис Аспеков, который сейчас находится в местах лишения свободы, заявил, что в 2020 году, когда шли выборы, он взял у Раимбека Матраимова $3 миллиона и передал их Садыру Жапарову. Аспеков обратился к главе ГКНБ с просьбой возбудить уголовное дело по этому делу. Камчыбек Ташиев прокомментировал данное заявление Аспекова в интервью 7 каналу.

«А вы знаете, по какому делу Аспеков сидит в тюрьме? Он обманывал крупных бизнесменов. Брал у них деньги якобы для избирательной кампании С.Жапарова и присваивал эти средства. Вот за это он сидит. Приведу вам один пример. Он взял у главы ГП «Кыргыз темир жолу» Дашкова $250 тысяч также якобы для избирательной кампании С.Жапарова, и присвоил их. Когда все выяснилось, его посадили в тюрьму. Он по сей день не вернул ни тыйына государству. Пусть сначала вернет $250 тысяч, а потом, возможно, его выпустят. По этой схеме он обманывал многих крупных бизнесменов, на $50-100 тысяч, но они не стали писать заявление на Аспекова», - рассказал Ташиев.

Глава ГКНБ считает, что общество должно уметь анализировать такие огульные высказывания.

«Народ должен уметь отличать ложь от правды. Если подумать логически, разве Матраимов стал бы передавать какому-то там Аспекову миллионы долларов для Садыра Жапарова? Если бы Матраимов хотел передать деньги, то, наверное, вышел бы на самого С.Жапарова через родственников. Если, действительно, Раим передал Аспекову эту сумму, значит, Аспеков их и присвоил. Однако, этот вопрос задавали Матраимову, который, как оказалось, знать не знает Аспекова и ничего ему не передавал. Мы не обращаем внимания на пустые заявления», - заявил К.Ташиев.

Напомним, Мелис Аспеков в марте текущего года был задержан за попытку организации массовых беспорядков и был арестован на 7 лет.

7 канал