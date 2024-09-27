В Бишкеке задержаны иностранцы, подозреваемые в похищении человека

ГКНБ заявил о пресечении преступной деятельности иностранных граждан, специализирующихся на похищениях их соотечественников и вымогательстве у них денежных средств.

По данным пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности, в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Похищение человека группой лиц" УК КР 25 сентября на территории Бишкека задержаны члены организованной преступной группировки, состоящие из граждан Юго-Восточной Азии. Они подозреваются в похищении иностранного гражданина и в вымогательстве крупной суммы путем применения насилия.

Задержанные иностранцы заключены под стражу, проводятся соответствующие процессуальные мероприятия.