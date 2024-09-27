1 октября в Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка

1 октября - в Международный день пожилых людей - состоится благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Ярмарка соберет около 40 групп самопомощи, представляющих лидеров и пожилых людей из регионов Кыргызстана. Они представят свои уникальные изделия из шерсти, войлока, а также разнообразные сувениры.

Программа мероприятия:

беспроигрышная лотерея;

мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи;

скандинавская ходьба, танцевальный флешмоб;

выставка информационно-образовательных материалов по неинфекционным заболеваниям (НИЗ);

шахматный турнир для любителей;

консультации специалистов РЦУЗиМК по здоровью;

скрининг на определение сахара в крови;

концерт с участием артистов эстрады и творческих коллективов Бишкека.

Место : бульвар Эркиндик / ул. Пушкина (возле памятника Курманджан датке).

: бульвар Эркиндик / ул. Пушкина (возле памятника Курманджан датке). Дата : 1 октября 2024 г.

: 1 октября 2024 г. Время : 10:00–13:00.

: 10:00–13:00. Организаторы: международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии Бишкека.

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