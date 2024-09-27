1 октября в Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка

1 октября - в Международный день пожилых людей - состоится благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей.
Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.
Ярмарка соберет около 40 групп самопомощи, представляющих лидеров и пожилых людей из регионов Кыргызстана. Они представят свои уникальные изделия из шерсти, войлока, а также разнообразные сувениры.
Программа мероприятия:
- беспроигрышная лотерея;
- мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи;
- скандинавская ходьба, танцевальный флешмоб;
- выставка информационно-образовательных материалов по неинфекционным заболеваниям (НИЗ);
- шахматный турнир для любителей;
- консультации специалистов РЦУЗиМК по здоровью;
- скрининг на определение сахара в крови;
- концерт с участием артистов эстрады и творческих коллективов Бишкека.
- Место: бульвар Эркиндик / ул. Пушкина (возле памятника Курманджан датке).
- Дата: 1 октября 2024 г.
- Время: 10:00–13:00.
- Организаторы: международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии Бишкека.
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