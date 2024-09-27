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Общество
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1 октября в Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка

1 октября - в Международный день пожилых людей - состоится благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу" с участием пожилых людей.

Мероприятие приурочено к Международному дню пожилых людей и Всемирному дню сердца и направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Ярмарка соберет около 40 групп самопомощи, представляющих лидеров и пожилых людей из регионов Кыргызстана. Они представят свои уникальные изделия из шерсти, войлока, а также разнообразные сувениры.

Программа мероприятия:

  • беспроигрышная лотерея;
  • мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи;
  • скандинавская ходьба, танцевальный флешмоб;
  • выставка информационно-образовательных материалов по неинфекционным заболеваниям (НИЗ);
  • шахматный турнир для любителей;
  • консультации специалистов РЦУЗиМК по здоровью;
  • скрининг на определение сахара в крови;
  • концерт с участием артистов эстрады и творческих коллективов Бишкека.
  • Место: бульвар Эркиндик / ул. Пушкина (возле памятника Курманджан датке).
  • Дата: 1 октября 2024 г.
  • Время: 10:00–13:00.
  • Организаторы: международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, Республиканским центром укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения КР при поддержке мэрии Бишкека.

kaktus.media

           