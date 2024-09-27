В Кыргызстане откроют еще 13 государственных аптек «Эл Аман»

На заседании парламентской фракции «Ата Журт» министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в ближайшее время по стране откроется еще 13 государственных аптек «Эл Аман».

По его словам, в настоящее время открыты 87 государственных аптек.

Чиновник рассказал депутатам, что в госаптеках лекарства продаются на 20-30 процентов дешевле, чем в частных. «Я думаю, что теперь, с появлением наших аптек, частные начнут снижать цены на препараты», — сказал он.

В Минздраве отмечают, что в госаптеках будут продавать более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных.

Адреса аптек можно узнать здесь.

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