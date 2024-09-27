Омбудсмен КР призвала Минкульт отозвать законопроект о штрафах за «клевету и оскорбления»

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала Министерство культуры отозвать законопроект о штрафах «за клевету и оскорбления» в СМИ и на интернет сайтах. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Института омбудсмена.

Джаманбаева считает, что предлагаемые в законопроекте штрафы в размере 100 тысяч и 200 тысяч сомов необоснованно высоки. «Кроме этого, в законопроекте также необходимо учесть, что применение данных штрафных санкций должно определятся исключительно в судебном порядке, а не со стороны Минкультуры», - привод слова Джаманбаевой пресс-служба акыйкатчи.

Омбудсмен отметила, что размеры предлагаемых штрафов не соответствуют принципу соразмерности, так как клевета и оскорбление это правонарушения, а не преступления. Кроме того, Джаманбаева обратила внимание и на то, что Гражданский кодекс и решение пленума Верховного суда «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» указывают на то, что за защитой чести, достоинства и деловой репутации нужно обращаться в суд.

Она добавила, что законопроект нуждается в доработке и призвала Министерство культуры отозвать его, а также «настаивает на необходимости обеспечения свободы слова и соблюдения прав и свобод человека».

В апреле Минкультуры инициировало поправки в Кодекс КР о правонарушениях, предусматривающее введение штрафов «за клевету и оскорбления» в СМИ и на интернет сайтах. 17 сентября документ в первом чтении принял Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Своим проектом закона Минкультуры предлагает дополнить Кодекс КР о правонарушениях статьей 107-1 («Клевета и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет или на странице сайта в сети Интернет»). Статья разделена на две части.

Согласно документу, оскорбления, то есть умышленное унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, содержащиеся в СМИ или на странице сайта в интернете, предлагается наказывать штрафом в 100 тысяч сомов для физических лиц и 200 тысяч сомов - для юрлиц.

Такой же штраф - 100 тысяч сомов для физлиц и 200 тысяч сомов для юрлиц - предлагается утвердить и за клевету — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, содержащиеся в СМИ или на странице сайта в интернете.

Кроме омбудсмена против документа ранее также высказались юристы Общественного фонда «Институт Медиа Полиси» (ИМП). Они призвали кабмин КР отозвать документ в предложенной редакции, «как содержащий дефекты предлагаемого правового регулирования при введении ответственности за клевету и оскорбление».