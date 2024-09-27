Казахстан принимает учения ОДКБ

Воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали прибывать в Казахстан на учения «Нерушимое братство-2024», сообщила 26 сентября пресс-служба министерства обороны.

Учения планируют проводить с 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона «Берег» Алматинской области.

«Будет отработана миротворческая операция по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне и оказанию гуманитарной помощи», — заявил руководитель учения генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Вчера Минобороны сообщило, что прибытие воинских формирований государств – участников ОДКБ из Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России будет проходить с 26 по 30 сентября. Армения, которая заморозила своё участие во всех органах ОДКБ, не участвует в учениях.

По словам Джумакеева, ⁠нынешние учения нацелены на «укрепление системы коллективной безопасности и обеспечение стабильности в зоне ответственности ОДКБ». Целью учений указывают также беспрепятственную переброску контингентов и развитие «миротворческого потенциала» объединения.

В июне Минобороны Казахстана, говоря о составе миротворческих контингентов стран ОДКБ, сообщал их общую численность — около 4000 человек.

Учения в Алматинской области проводятся в преддверии референдума 6 октября, на котором избирателям предстоит ответить, согласны ли они со строительством атомной электростанции в Казахстане. Учения завершатся на следующий день после дня голосования.

В январе 2022 года в Казахстан по запросу президента Касым-Жомарта Токаева вводили войска ОДКБ. Начавшиеся в городе Жанаозене протесты из-за повышения цен на топливо быстро распространились на другие казахстанские города и в ряде мест вылились в беспорядки. Токаев 5 января назвал протестующих «террористами» и обратился к странам — участницам ОДКБ с просьбой о вводе войск для «преодоления террористической угрозы». Власти Казахстана завили позже, что силы ОДКБ не участвовали в «антитеррористической операции». По официальным данным, во время январских событий 2022 года в Казахстане погибли 238 человек.