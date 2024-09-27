"Таджик Эйр" объявил о возобновлении полетов из Душанбе в Хорог

Национальный авиаперевозчик «Таджик Эйр» объявил о возобновлении полетов из Душанбе в Хорог.

Генеральный директор авиакомпании «Таджик Эйр» Парвиз Шодмонзода сообщил 27 сентября, что полеты в Хорог начнутся 30 сентября и будут зависеть от метеоусловий.

По его словам, рейсы по этому направлению будут осуществляться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботам. Продолжительность полета из Душанбе в Хорог составляет 1 час 10 минут.

По данным «Таджик Эйр», пассажиры могут приобрести билеты в офисе авиакомпании, расположенном по улице Мирзо Мастонгулова в Душанбе. Стоимость билета в одну сторону составляет 900 сомони.

Полеты в Хорог будет осуществлять самолет Ан-28 вместительностью 17 человек.

В «Таджик Эйр» также сообщили, что в октябре в зависимости от спроса планируется выполнение рейсов в Пенджикент, Лахш, Гарм, Куляб, Ишкашим и Айни.

Между тем полтора года назад руководство ГБАО в торжественной обстановке анонсировало возобновление воздушного сообщения между Душанбе и Хорогом.

Исполнительный орган государственной власти области тогда сообщал, что при поддержке президента Эмомали Рахмона самолет L410 NG совершил испытательный полет в Хорог и вскоре воздушная трасса «Хорог-Душанбе-Хорог» будет восстановлена.

За день до анонсирования чешская компания «LET Aircraft Industries» совместно с авиакомпанией «Сомон Эйр» в Международном аэропорту Душанбе представила самолет L410 NG. Однако первый испытательный полет оказался последним.

Источники, близкие к компании «Сомон Эйр», сообщили Радио Озоди, что испытательный полет из Душанбе в Хорог оказался нерентабельным.

Ранее, в 2019 году, частная компания «Pactec International» также объявляла о начале полетов в Хорог. Однако вскоре у компании возникли сложности с затратами на топливо и другие сборы.

Самолеты «Таджик Эйр» не летают в Хорог с 2017 года. С тех пор в административный центр ГБАО можно попасть только автомобильным транспортом.