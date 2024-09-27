Экс-замрук аппарата президента КР Алмамбет Салиев заключен под стражу

Первомайский районный суд Бишкека 26 сентября заключил под стражу на два месяца Алмамбета Салиева, занимавшего должность замруководителя аппарата главы государства при президенте Сооронбае Жээнбекове. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Салиев арестован до 4 ноября по ходатайству следователя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). Сообщается, что в отношении Салиева возбуждено уголовное дело по статье 337 («Злоупотребление должностным положением») УК КР. Однако подробности дела не раскрываются.

В ГКНБ не комментируют арест Салиева.

Для Салиева это не первый арест. В июне 2021 года спецслужбы задержали его по факту незаконного обогащения. По версии ГКНБ, в период работы на госдолжности он приобрел имущество, несопоставимые с его доходами, и инвестировал средства в одну из стройкомпаний.

Также в ГКНБ сообщали, что Салиев, пользуясь покровительством экс-президента Сооронбая Жээнбекова, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и госорганов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственных. Позже, в декабре того же года, Салиева выпустили из СИЗО.

Салиева назначили заместителем руководителя аппарата президента при правлении Сооронбая Жээнбекова в декабре 2017 года. Пока Салиев занимал эту должность, его критиковали за то, что он стал влиятельной фигурой во власти, контролируя суды и силовые органы. В октябре 2020 года Садыр Жапаров, который тогда исполнял обязанности президента, снял Салиева с должности.