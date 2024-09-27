Ушел из жизни депутат легендарного парламента Бегиш Аматов

В возрасте 75 лет ушел из жизни депутат «легендарного» парламента, известный государственный и общественный деятель Бегиш Аматов.

Бегиш Аматов родился в 1949 году в селе Колдук Алайского района Ошской области. В 1966 году он окончил зооветеринарный техникум, затем в 1971 году — Кыргызский сельскохозяйственный институт.

Трудовую деятельность начал в 1971 году, работая зоотехником в Алайском совхозе. В 1974-1976 годах работал главным зоотехником совхоза имени Ленина, в 1976-1981 годах - директором совхоза «Социализм». В 1981-1983 годах учился в высшей партийной школе города Алматы, в 1983-1990 годах занимал должность 2-го секретаря Базар-Коргонского района.

Бегиш Аматов активно занимался общественно-политической деятельностью, в 1990-1994 годах был депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва, известного в народе как «легендарный парламент». 31 августа 1991 года он одним из первых инициировал принятие Декларации независимости Кыргызской Республики и внес большой вклад в независимость кыргызского народа.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Шакиев Н.Т., Азыгалиев Н.А., Исаева Дж.К., Сыдыгалиев Н.О., Абакиров Э.К., Абдибаева А.Н., Ажибаев Ч.И., Айдаралиев Э.Ш., Айдарбеков Ч.А., Айдарова А. А., Айжигитов С.А., Акаев Ж. К., Алиев М. К., Алимбеков Н. К., Алимжанова Н. Я., Алтынбеков А., Атажанов Ы. Ы., Атамбаев С.А., Ашимова Д.А., Бакасов У.Б., Бекешев Д.Д., Бердиев А., Джумабеков Д.А., Жакышов Р.Ш., Зулпуев С.М., Исатбек кызы А., Исираилов А.А., Калпаев Б.А., Кенжебаев А.Б., Кожокулова Г.А., Козуев А.А., Кокулов Э.К., Кубанычбеков И.К., Култаева Г.О., Кыдыкбаев Ж.С., Лурова Л.Х., Мажитова Ш., Малиев А.К., Мамасадыков З.Д., Маматалиев М. А., Мамашова А.Т., Мамытов Т.Т., Марипов Б.А., Масабиров Т.А., Масалиев И.А., Маткеримов А.Т., Молдобекова Г.С., Мураталиев М.М., Нарматова Н.А., Нурбаев Ж.П., Омурзаков С.А., Ормонов У.З., Примов У.Б., Раимбачаева В.К., Рустамбек уулу С., Рысбаев Р.Р., Садырбаева Ж. Э., Саккараев М.Д., Салымбеков Ж.М., Самаков К.К., Самыйкожо М., Сарыбашов Т. Н., Сатыбалдиев Э.Р., Сулайманов К.К., Сулайманов Э.Н., Султанбекова Ч.А., Сурабалдиева Э.Ж., Сыдыков Б.У., Сыдыков М.Ж., Таалайбек кызы Ж., Талиева К.А., Ташиев Ш.К., Таштанбеков А.Д., Темирбаева М.О., Тентишев Б.Э., Токторбаев Ж.Ш., Токтошев Э.Т., Толонов Д.Э., Төлөнов Ч.Т., Турсунбаев А.А., Түлөбаев Б.З., Түмөнбаев А.Т., Тыналиев А.К., Ханджеза К.Л., Чойбеков Б.К., Шабазов Б.В. Эгембердиев А.А., Эрбаев А.Т., Эргешов Б.А.