Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство первого пятизвездочного отеля на Иссык-Куле

Сегодня в Иссык-Кульской области заместитель председателя кабинета министров-председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев заложил временную капсулу под строительство пятизвездочного отеля «Хан-Тенири».

Выступая перед участниками торжественного мероприятия, Камчыбек Ташиев отметил, что впервые в Иссык-Кульской области начинается строительство 5-звездочного отеля, куда привлечены инвестиции в $160 млн и это стало возможным благодаря установлению порядка в стране.

«Во все регионы республики приходят крупные инвесторы и бизнесмены, наблюдается большое количество туристов. Они видят, как в стране установились политическая и экономическая стабильность и правопорядок. Президент Садыр Жапаров еще 4 года назад поставил данную задачу перед нами и сейчас в нашей стране уже нет ОПГ, уменьшилось число чиновников, опутавших всё своими коррупционными сетями. Не осталось чиновников, которые приходили на государственную службу ради личного обогащения. В настоящее время необходимо служить народу», - заявил он.

Ташиев добавил, что крупные инвестиции приходят не только в Иссык-Кульскую область и на днях в Джалал-Абадской области начнется возведение большого аэропорта, кроме этого президент Садыр Жапаров заложит временную капсулу под строительство нового нефтеперерабатывающего завода на $400 млн в г.Джалал-Абад.

Руководство страны держи курс на создание благоприятных условий для жизни граждан Кыргызстана, заявил Камчыбек Ташиев.

Отметим, что 8-этажный отель «Хан-Тенири» будет располагаться в 700 метрах от аэропорта «Тамчы».

Площадь участка составляет 99 994 м2, а общая строительная площадь - 48 476 м2.

Согласно проекта, в отеле будут:

- 1 президентский номер, 20 сюит номеров, 109 стандартных номеров, оформленных с использованием элементов кыргызской культуры, а также 14 вилл с панорамным видом на озеро Иссык-Куль;

- природный бассейн площадью 3500 м2, имеющий органические формы, который можно наполнить озерной водой;

- бальный и конференц-зал на 1000 человек с панорамным видом на озеро;

- спа-центр площадью 1500 м2;

- переговорные и конференц-залы;

- 10 бунгало с бассейном на озере;

- ресторан мировой кухни на 500 мест;

- открытые спортивные площадки (1 футбольное, 3 теннисных, 1 баскетбольно-волейбольное поле);

- около 50 000 м2 ландшафтного дизайна и пляжных зон для загара шириной 258 метров;

- полуолимпийский закрытый бассейн с видом на озеро;

- закрытая парковка на 150 автомобилей;

- два больших зеленых пирса: один длиной 150 метров для катеров средних размеров, второй длиной 120 метров для бара или клуба на пирсе;

- одно поле для пляжного волейбола.

Строительство планируется закончить в течении двух лет.

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