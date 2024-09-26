ЖК одобрил переименование населенных пунктов в пяти областях КР

Депутаты Жогорку Кенеша 25 сентября одобрили переименование нескольких населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей.
По словам главы Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайбергена Базарбаева, законопроект направлен на укрепление национальной идеологии и возвращение айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований.
Согласно проекту, ведомство предлагает переименовать:
1. Баткенская область:
- село Говсувар Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района - в село Орто-Боз;
- село Чимген города Раззаков - в село Чымкен;
- село Голбо города Раззаков - в село Алтын-Бешик;
- село Маданият Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Айбике;
- село 50 лет Киргизии Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Мин-Жыгач;
- село им. Чапаева Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Арча-Бешик.
2. Нарынская область:
- село Дыйкан Кара-Суйского айылного аймака Ат-Башинского района - в село Чоко-Бий;
- Джергеталский айылный аймак Нарынского района - в айылный аймак Эсеналы Дайракунов Нарынского района.
3. Ошская область:
- Сары-Булакский айылный аймак Кара-Кульджинского района - в айылный аймак Рыспай Абдыкадыров;
- село им. Кирова Жалпак-Ташского айылного аймака Узгенского района - в село Кенжебай.
4. Таласская область:
- село Куру-Маймак Аманбаевского айылного аймака Айтматовского района - в село Сатыкей;
- Покровский айылный аймак Манасского района - в айылный аймак Семетей;
- село Покровка Покровского айылного аймака Манасского района - в село Семетей айылного аймака Семетей Манасского района.
5. Чуйская область:
- село Новомихайловка Чым-Коргонского айылного аймака Кеминского района - в село Бообек;
- Военно-Антоновский айылный аймак Сокулукского района - в айылный аймак Кожомкул;
- село Военно-Антоновка Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района - в село Кожомкул Кожомкулского айылного аймака Сокулукского района;
- село Горная Серафимовка Ысык-Атинского айылного аймака Ысык-Атинского района - в село Кебек-Бий.
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