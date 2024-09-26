ЖК одобрил переименование населенных пунктов в пяти областях КР

Депутаты Жогорку Кенеша 25 сентября одобрили переименование нескольких населенных пунктов Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей.

По словам главы Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайбергена Базарбаева, законопроект направлен на укрепление национальной идеологии и возвращение айылным аймакам и селам широко известных в прошлом и в настоящем наименований.

Согласно проекту, ведомство предлагает переименовать:

1. Баткенская область:

село Говсувар Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района - в село Орто-Боз;

село Чимген города Раззаков - в село Чымкен;

село Голбо города Раззаков - в село Алтын-Бешик;

село Маданият Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Айбике;

село 50 лет Киргизии Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Мин-Жыгач;

село им. Чапаева Тогуз-Булакского айылного аймака Лейлекского района - в село Арча-Бешик.

2. Нарынская область:

село Дыйкан Кара-Суйского айылного аймака Ат-Башинского района - в село Чоко-Бий;

Джергеталский айылный аймак Нарынского района - в айылный аймак Эсеналы Дайракунов Нарынского района.

3. Ошская область:

Сары-Булакский айылный аймак Кара-Кульджинского района - в айылный аймак Рыспай Абдыкадыров;

село им. Кирова Жалпак-Ташского айылного аймака Узгенского района - в село Кенжебай.

4. Таласская область:

село Куру-Маймак Аманбаевского айылного аймака Айтматовского района - в село Сатыкей;

Покровский айылный аймак Манасского района - в айылный аймак Семетей;

село Покровка Покровского айылного аймака Манасского района - в село Семетей айылного аймака Семетей Манасского района.

5. Чуйская область:

село Новомихайловка Чым-Коргонского айылного аймака Кеминского района - в село Бообек;

Военно-Антоновский айылный аймак Сокулукского района - в айылный аймак Кожомкул;

село Военно-Антоновка Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района - в село Кожомкул Кожомкулского айылного аймака Сокулукского района;

село Горная Серафимовка Ысык-Атинского айылного аймака Ысык-Атинского района - в село Кебек-Бий.

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