В Кыргызстане введены новые правила для пребывания иностранцев

В Кыргызстане с 5 сентября 2024 года начали действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. По ним граждане восьми государств - России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы - должны получить временный вид на жительство, если собираются находиться в КР более 60 дней по личным причинам, не связанным с работой, учебой или бизнесом.

Временный ВНЖ введен для того, чтобы у граждан ниже указанных стран были законные основания для пребывания на территории КР, на дату подготовки данного сообщения граждане государств ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения и Беларусь) могут находиться в Кыргызстане без регистрации до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Для граждан Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы этот срок составляет 60 дней в течение 120-дневного периода. И если у них нет оснований для пребывания в КР, они должны покинуть территорию нашей республики и могут въехать повторно не ранее чем через 60 или 90 дней.

Если ранее для иностранных граждан была регистрация по полгода с возможностью продления, то сейчас регистрация будет на 60 дней. И в течение этого времени они должны получить временный вид на жительство. Если в отведенный срок регистрации иностранец не получит временный ВНЖ, то ему надо покинуть территорию КР.

Новшество касается лиц, которые прибывают в Кыргызстан с частными целями. Если с трудовой, предпринимательской, учебной - порядок остается прежним.

Регистрация, которая получена иностранными гражданами ранее, действует до конца указанного в ней срока. Так, например, регистрация есть до конца года или января - марта 2025 года, то можно за это время спокойно получить ВНЖ. Если регистрация заканчивается сегодня-завтра, то необходимо обратиться в любое территориальное подразделение, ЦОН, ее продлят на 60 дней, за которые надо подать документы и получить ВНЖ.

После получения ВНЖ на год регистрация будет также произведена на один год.

Для получения ВНЖ иностранцу необходимо предоставить несколько ключевых документов. Если у заявителя есть собственное жилье в Кыргызстане, потребуется предоставить документы на него, включая технический паспорт. В случае отсутствия собственного жилья, необходимо нотариальное согласие владельца жилья. Если собственник присутствует при подаче документов вместе с иностранцем, нотариальное согласие не требуется.

Список необходимых документов включает заявление в установленной форме, которое заполняется в Центре обслуживания населения (ЦОН). Граждане России и Казахстана могут предоставить внутренний паспорт, а граждане других стран - заграничный.

Также нужно предоставить доказательства легального дохода, банковский счет и справку с места работы, подтверждающее их доход. Для пенсионеров необходимым документом является пенсионное удостоверение.

В стране действует только гражданство Кыргызской Республики, но при наличии второго гражданства у граждан Кыргызстана регистрация не требуется. По действующему законодательству КР, на дату подготовки данного сообщения, граждане Кыргызстана не обязаны проходить дополнительную регистрацию при наличии второго гражданства.

Вечерний Бишкек