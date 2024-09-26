Акылбек Жапаров озвучил приоритетные проекты перед JICA

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров провел встречу с вице-президентом Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сачико Имото.

Как сообщили в кабмине, в ходе беседы, состоявшейся в овальном зале администрации президента, глава кабмина выразил благодарность Японии за постоянную поддержку Кыргызстана и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества.

Акылбек Жапаров отметил, что кабинет министров прилагает усилия для ускоренного социально-экономического развития страны, ориентируясь на переход от экспортно-сырьевой модели к индустриально-инновационной. По его словам, за последние три года прирост экономики в среднем составил около 7%, а консолидированный бюджет государства увеличился более чем в два раза.

Глава кабмина озвучил несколько ключевых проектов, где необходимы значительные финансовые ресурсы, отметив, в частности, строительство Камбаратинской ГЭС-1, мощностью 1 860 мегаватт со среднегодовой выработкой 5,6 млрд киловатт-час электроэнергии, на который требуется около 5 млрд долларов США. Также он акцентировал внимание на развитии сектора водоснабжения и водоотведения, в том числе для строительства ирригационных каналов и обеспечения населения социальным жильем по линии Государственной ипотечной компании.

В завершение встречи Акылбек Жапаров выразил уверенность в том, что совместные усилия Кыргызстана и Японии в реализации проектов не только способствуют экономическому росту, но и улучшают качество жизни граждан.

«Мы открыты для новых идей и решений, которые помогут нам достичь устойчивого развития и процветания нашей страны», - заключил глава кабмина.

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