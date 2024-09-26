Акылбек Жапаров и Таалайбек Ибраев ознакомились с ходом строительства Орто-Токойской ГЭС

Председатель кабинета Министров КР Акылбек Жапаров и министр энергетики Таалайбек Ибраев вчера, 25 сентября, ознакомились с ходом строительства Орто-Токойской ГЭС.

Как сообщили в Министерстве энергетики, генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС» Шакиржан Саидов представил информацию о выполненных работах по строительству Орто-Токойской ГЭС.

По его словам, на первом этапе необходимо провести подготовительные работы для строительства станции.

Строительство ведется в сотрудничестве с партнерами из «China National Machinery Industry Corporation» (СНМС). Проект стартовал 29 июня текущего года. Согласно договору, срок полного завершения строительства составляет 3 года.

Мощность будущей ГЭС составит 21 МВт, с ежегодной выработкой 75 млн кВт/ч.

Так, на данный момент выполнены следующие работы:

* устройство временной дороги на период строительства туннеля;

* строительство городка для рабочих, где уже проживают и работают 45 человек;

* установка трансформатора и подключение к сети 10 кВ;

* завершение бетонирования моста;

* получение лицензии на взрывные работы для проходки тоннеля.

В настоящее время ведутся земляные и топографические работы для здания ГЭС.

Акылбек Жапаров поручил ответственным лицам завершить строительство ГЭС в установленные сроки, строго следуя графику.

Также Таалайбек Ибраев ознакомился с деятельностью цеха по производству железобетонных изделий на территории Балыкчинского РЭС и получил информацию о подготовке районных электрических сетей Балыкчы к осенне-зимнему периоду.

Кроме того, министр проверил готовность энергообъектов Иссык-Атинского РЭС к зимнему периоду и качество выполненных работ за этот год, а также ознакомился со строительством нового здания Иссык-Атинского РЭС в селе Ивановка.

Напомним, что строительство нового здания РЭС в селе Ивановка началось в июне текущего года.

Отмечается, что на данное время ведутся работы по установке крыши. Завершение строительства создаст благоприятные условия для энергетиков.