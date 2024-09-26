В Джалал-Абаде лжесотрудник ГКНБ под предлогом проверки брал у чиновников деньги

В Джалал-Абадской области задержан мужчина, выдававший себя за сотрудника ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, У.С.У. использовал поддельное удостоверение и под предлогом проверок финансово-хозяйственной деятельности требовал у предпринимателей и муниципальных служащих деньги.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов» УК КР.

ГКНБ призывает всех, кто пострадал от действий задержанного, обратиться по следующим телефонам: дежурная служба 0372256049, WhatsApp номер: 0995012210, сотовый номер: 0770972657.

Следствие продолжается, и сотрудники выясняют возможные другие случаи мошенничества с его стороны.