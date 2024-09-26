KG Ташиев сделал предупреждение сотрудникам ГКНБ

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на открытии нового здания управления ГКНБ в городе Кызыл-Кие предупредил своих сотрудников, чтобы они не выполняли поручения его детей и родственников.

По его словам, в противном случае такие сотрудники ГКНБ будут привлечены к ответственности.

"Даже за разговоры по телефону с моими родственниками вы будете привлечены к ответственности. Лично я никогда не решаю свои дела с помощью должности и никогда не давал таких поручений", - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ напомнил, что его свояк подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и поэтому находится в СИЗО.

"Он полковник милиции. Но он совершал незаконные дела, прикрываясь моим именем. Теперь он получил заслуженное наказание и выплатит ущерб пострадавшим", - добавил он.

Вечерний Бишкек