Государству вернули 120 га в природном парке «Каракол»

В рамках проводимой работы по возврату на баланс государства незаконно выведенных в частное пользование земель и участков Государственного природного парка «Каракол» возвращено более 120 га, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР).

В комитете отметили, что по имеющимся данным, в 2014 году конкурсной комиссией ГПП «Каракол» при предоставлении участков в аренду сроком на 49 лет по 66 лотам был выявлен ряд грубейших нарушений законодательства, в том числе нарушение «порядка проведения конкурса», аффилированность участников конкурса с организаторами, несоблюдение испытательных сроков при предоставлении долгосрочной аренды.

По итогам проведённых следственно-оперативных мероприятий, на баланс государства возвращены земли и участки более 120 га, оценочной стоимостью более 120 млн сомов.

ГКНБ продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных и полученных во временное пользование земельных участков, предприятий и зданий.