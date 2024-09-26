В собственность государства возвращены земельные участки в престижном районе Бишкека

Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проведенных мероприятий выявлены факты незаконного выделения 5 муниципальных земельных участков, расположенных ул.Ы.Абдрахманова общей площадью 0,35 га.

Как сообщили в комитете, установлено, что коррупционная схема по незаконному выделению данных участков частным лицам, была организована отдельными высокопоставленными чиновниками путем подделки выписок из постановления Ленинской районной администрации мэрии Бишкека.

Согласно преступному замыслу, на указанных земельных участках после оформления правоустанавливающих документов планировалась застройка жилого комплекса.

В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены и установлены причастные лица, участвовавшие в преступной схеме по незаконному завладению муниципальных земельных участков мерою 0,35 га, общая стоимость которых, согласно проведенной оценке, составляет 300 млн сомов.

Предпринятыми мерами, лица причастные к преступной деятельности, добровольно передали данные земельные участки в собственность государства.

ГКНБ КР продолжаются соответствующая работа, направленная на возврат в собственность государства ранее незаконно приватизированных объектов недвижимости.