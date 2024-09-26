На баланс государства возвращен автовокзал в Кара-Балте

Возвращен в государственную собственность автовокзал в городе Кара-Балта Жайылского района Чуйской области, который ранее был приватизирован частными лицами.
Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР), проведенными оперативными мероприятиями установлено, что ранее ответственными лицами госадминистрации Чуйской области и местных органов Жайылского района были переданы в частную собственность автовокзал города с земельным участком 0,60 га и строением.
В ходе проверки владельцы добровольно передали объект, оценочной стоимостью более 209 млн сомов на баланс государства.
В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по выявлению и возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.