ГКНБ: Возвращен в государственную собственность детский оздоровительный лагерь «Эдельвейс» в Сокулукском районе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в результате проверочных мероприятий возвращен на баланс государства детский оздоровительный лагерь «Эдельвейс», расположенный в с.Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области, общей площадью 5,20 га и различными строениями площадью 493,8 кв.м.,

Установлено, что в 2004 году лагерь был приватизирован частным лицом и неоднократно перепродавался разным лицам.

В результате принятых мер, детский оздоровительный лагерь добровольно передан на баланс государства, при этом, оценочная стоимость объекта составила 320 млн. 651 тыс. сомов.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государству.