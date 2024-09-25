Проезд в Бишкеке станет дешевле? Мэрия предложила новую систему оплаты в общественном транспорте

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил пересмотреть систему оплаты за проезд в общественном муниципальном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Новая система предполагает, что пассажир, совершая одну или более пересадок в течение определенного времени, будет платить за проезд только один раз.

Таким образом: если при текущей системе пассажир платит 51 сом за три поездки (по 17 сомов за каждую при безналичной оплате), то с внедрением новой программы за те же три поездки в течение определенного времени он заплатит всего 17 сомов.

ekonomist.kg