На базе Ошской городской клинической больницы откроют Центр трансплантации

На базе Ошской городской клинической больницы будет организован Центр трансплантации органов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, больницу посетил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в рамках рабочей поездки в Ош. Он ознакомился с текущим состоянием медицинского учреждения, осмотрел отделения. Встретился с руководством и коллективом больницы и обсудил ключевые этапы подготовки к открытию Центра трансплантации органов.

«В больнице имеются современные операционные блоки, оборудованные по последнему слову техники, что позволит проводить сложные операции, включая трансплантацию органов. Она оснащена необходимым медицинским оборудованием и лабораторией. Кроме того, в ОГКБ уже сформирован медицинский персонал, включающий в себя опытных хирургов, анестезиологов, реаниматологов и других специалистов, которые прошли обучение и подготовку для выполнения операций по трансплантации», — отметили в ведомстве.

Министр подчеркнул, что открытие Центра трансплантации органов повысит доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения южного региона страны.

«Открытие Центра на базе ОГКБ — это часть более широкой стратегии Министерства здравоохранения по развитию трансплантологии в стране и сокращение необходимости отправки пациентов за рубеж для лечения», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев дал указания руководству ОГКБ о завершении подготовительных работ к открытию отделения трансплантации органов в максимально сжатые сроки.

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