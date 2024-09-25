Мирзияев предложил способ борьбы с «нечестными строителями»

В Узбекистане обострились споры между застройщиками и гражданами, ожидающими жилье, о чем сообщил президент Шавкат Мирзияев на совещании по вопросам строительства 23 сентября.

Президент осудил обман людей недобросовестными строителями, в результате чего они остаются без жилья и денег.

Отмечается, что рабочая группа под руководством министра строительства изучила зарубежный опыт и теперь в стране будет внедрена система гарантированного эскроу при покупке жилья.

В этом случае застройщик договаривается с банком об организации продажи домов, а люди, желающие купить эти дома, передают деньги непосредственно банку, а не застройщику.

Собранные деньги банки выделяют застройщику в качестве ресурса. При этом банки выступают связующим звеном между застройщиком и покупателем, гарантируя своевременное и качественное строительство жилья и сдачу его собственнику.

Система эскроу будет апробирована в течение одного года в городе Самарканде, Янгихаётском и Сергелийском районах Ташкента.

В Узбекистане наблюдается резкий рост объемов жилищного строительства, что привело к обострению споров между застройщиками и потребителями. Граждане, ставшие жертвами мошенничества застройщиков, активно жалуются в СМИ и социальных сетях.