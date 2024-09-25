Посольство Казахстана обратилось к находящимся в Ливане казахстанцам

Казахстанское посольство в Ливанской Республике призвало казахстанцев, находящихся в этой стране, покинуть юг Ливана и долину в его восточной части в связи с эскалацией напряжённости.

Гражданам, проживающим в южной части Ливана и долине Бекаа, рекомендуется временно переехать в относительно безопасные центральные и северные районы страны или покинуть Ливан, «пока доступны коммерческие рейсы».

В посольстве рекомендуют соблюдать меры предосторожности и выполнять все предписания местных властей, а также свести к минимуму передвижения.

В сообщении, которое опубликовано на сайте посольства Казахстана в Ливане 24 сентября, не уточняется, сколько сейчас людей в Ливане с казахстанским гражданством.

Жители Ливана массово бегут из южных районов из-за израильских ударов. С понедельника израильская армия наносит удары по объектам радикальной группировки «Хезболла» (признана террористической в Израиле и США) в Ливане.

В понедельник в результате израильских ударов в Ливане погибли, по данным ливанского Минздрава, более 550 человек, в том числе по меньшей мере 94 женщины и 50 детей. Более 1800 человек получили ранения. Удары были нанесены в основном по южному Ливану и по его столице. В ночь на 24 сентября Израиль нанёс ещё десятки ударов по югу Ливана.

Израиль утверждает, что наносит удары только по целям радикальной группировки, но власти Ливана сообщают, что большинство объектов были объектами жилищной инфраструктуры, отмечает Русская служба Би-би-си. Израиль, как сообщалось, перед атаками разослал ливанцам сообщения с призывом покинуть дома, где, по данным ЦАХАЛ, может храниться оружие боевиков. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам Ливана, опубликованном в соцсети Х, заявил: «Наша война не с вами, наша война с "Хезболлой"».

Во вторник президент США Джо Байден, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН, затронул ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил, что полномасштабная война не отвечает ничьим интересам и что единственным путём к завершению войны в секторе Газа и конфликта на израильско-ливанской границе являются мирные переговоры.

В начале августа МИД Казахстана опубликовал рекомендации гражданам Казахстана касательно поездок в страны Ближнего Востока, где призвал воздержаться от посещения Израиля и Ливана до стабилизации обстановки в регионе. Ранее ряд стран рекомендовали своим гражданам, находящимся в Ливане, немедленно покинуть страну, а остальным воздержаться от поездок в Ливан. Посольства западных стран в Бейруте предлагали своим гражданам помощь в отъезде.

Источник: Центральная Азия