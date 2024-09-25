Замдиректора профлицея незаконно выдавал дипломы. Его задержали

Замдиректора профлицея № 49 в Иссык-Атинском районе К.А. незаконно выдавал дипломы об окончании учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, установлено, что в сентябре 2023 года, будучи заместителем директора лицея, он подделал подпись раннее работавшего сотрудника и выдал диплом об окончании лицея гражданке С.Н., которая не прошла 10-месячный срок обучения.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В ходе следствия установлена его причастность к совершению еще 39 аналогичных должностных преступлений.

К.А. задержан в качестве подозреваемого и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

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