Самолет авиакомпании «Asman Airlines» совершил первый технический полет по маршруту Бишкек-Талас

В истории гражданской авиации Кыргызстана произошло важное событие — самолет государственной авиакомпании «Asman Airlines» успешно совершил первый технический полет по маршруту Бишкек-Талас.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Манас", выбор маршрута Бишкек-Талас для первого полета имеет символическое значение. Город Талас, известный своей богатой историей и культурным наследием, сыграл ключевую роль в истории кыргызского народа. Именно здесь в 751 году произошла Таласская битва, определившая культурные и экономические пути целого региона.

Сегодня Талас становится доступнее для всего мира благодаря усилиям «Asman Airlines» и развитию внутренней инфраструктуры воздушного транспорта.

Полет был организован в рамках программы подготовки авиакомпании к началу регулярных рейсов. Технический персонал и экипаж самолета тщательно отработали все этапы полета, от взлета до посадки, подтвердив высокий уровень безопасности и готовности к началу коммерческой эксплуатации.

Создание «Asman Airlines» является важной инициативой в рамках государственной программы по развитию авиационной отрасли Кыргызстана. Запуск новых маршрутов между городами страны не только способствует улучшению транспортной доступности регионов, но и вносит вклад в укрепление внутреннего туризма и экономики.

Планируется, что в ближайшее время «Asman Airlines» начнет выполнять регулярные рейсы не только по внутренним маршрутам, но и в соседние страны.