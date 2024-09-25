Горнолыжная база «Кызыл-Белес» возвращена в госсобственность

Возвращена в государственную собственность горнолыжная база «Кызыл-Белес» в Аламудунском районе Чуйской области, которая ранее была приватизирована частными лицами, сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным комитета, проведенными оперативными мероприятиями установлено, что ранее работниками ФУГИ и органов местной власти Аламудунского района были переданы в частную собственность горнолыжная база и пастбищные угодья общей площадью 10 га, позднее перепроданы третьим лицам.

В ходе проверки владельцы добровольно передали объект с земельным участком и строениями оценочной стоимостью более 50 млн сомов на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.