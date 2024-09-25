ГКНБ КР: Государству возвращено здание стоимостью 317 млн. 106 тыс. сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению случаев передачи в частную собственность в нарушение установленного порядка и возврату государственного имущества установлен факт незаконной приватизации объекта, относящегося к памятникам истории, и передан на баланс государства, находящийся в центре г.Бишкек с оценочной стоимостью 317 млн. 106 тыс. сомов или 3 млн 750 тыс. долларов США.

Так, установлено, что после развала Советского союза, на общей волне приватизации, здание где располагался Молодежный драматический театр «Тунгуч», был передан в собственность ОсОО «Т.П.Ц.Т.» с нарушением требований законодательства, действовавших на тот момент.

Следует отметить, что указанный объект недвижимости является памятником истории и культуры, находится под охраной государства и может быть использовано исключительно, как здание общественно-развлекательного и общественно-культурного назначения. При этом, на протяжении многих лет в данном здании располагался ночной клуб.

В целях возврата имущества законному владельцу в лице государства ГКНБ КР провел профилактические мероприятия с владельцем, в реузльтате чего 23 сентября 2024 года, единственный учредитель и собственник «Ч.В.С.» в добровольном порядке передала 100% доли в ОсОО «Т.П.Ц.Т.» Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете министров КР.

В настоящее время, ГКНБ КР, продолжает соответствующие работы, направленные на возврат ранее незаконно приватизированных объектов недвижимости.