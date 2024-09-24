Депутаты Жогорку Кенеша отказались рассматривать поправки в закон о судах

На заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша отказались рассматривать поправки в закон о судах без присутствия председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова.

Заместитель председателя Верховного суда Нурлан Мусаев пояснил депутатам, что Замирбек Базарбеков находится в командировке в Китае. Однако нардепы отложили рассмотрение законопроекта.

Отметим, законопроект предусматривает введение в структуру ВС должности заместителя председателя по вопросам цифровизации.

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